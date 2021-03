Auto fuori strada in Alto Molise, interventi di Vigili del fuoco e Polizia stradale

Il soccorso agli automobilisti in difficoltà è una delle attività istituzionali della Polizia Stradale e le pattuglie dei Distaccamenti di Castel di Sangro e Sulmona sono abituate a prestare aiuto a utenti della strada che affrontano situazioni difficili, specie a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Ieri mattina, verso le 8 e poco prima della chiusura della SS17 disposta a causa di una tormenta di neve che rendeva molto difficile il transito e le operazioni di pulizia del manto stradale, gli agenti di Castel di Sangro e Sulmona hanno soccorso due occupanti di una vettura che, a causa del forte vento e della bufera, è uscita fuori strada.

Il Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila raccomanda di verificare lo stato dei pneumatici, prima di mettersi in viaggio e, in caso di condizioni climatiche avverse, di fermarsi se possibile o di procedere a velocità commisurata alle condizioni della strada.

Interventi analoghi anche per i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, impegnati nel recupero di automobili finite fuori strada a San Pietro Avellana e ad Ateleta.