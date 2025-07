Incidenti stradali: “Pinza Veloce”, nuove attrezzature all’avanguardia per i Vigili del fuoco

Giornata formativa organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia, durante la quale è stato presentato il nuovo mezzo leggero per il soccorso in incidenti stradali, denominato “Pinza Veloce”, dotato di attrezzature all’avanguardia per affrontare ogni tipologia di scenario emergenziale legato alla viabilità.

All’evento, oltre al personale operativo del Comando, erano presenti il Comandante e lo staff dei funzionari, a testimonianza dell’alto valore strategico e operativo dell’iniziativa. La sessione, realizzata in collaborazione con la ditta Weber Rescue di Trento, ha coinvolto gli operatori in una formazione pratica sull’uso corretto e sicuro di strumenti altamente performanti.

Durante l’addestramento, i partecipanti hanno eseguito manovre operative di taglio, divaricazione, stabilizzazione dei veicoli e gestione dei vetri, seguendo le tecniche previste dal Manuale degli Incidenti Stradali 2.0, una guida tecnica all’avanguardia per le operazioni di soccorso stradale.

All’evento hanno preso parte attivamente 25 unità del Comando di Isernia, che hanno potuto testare sul campo le potenzialità delle nuove attrezzature, consolidando competenze fondamentali per la gestione degli interventi tecnici urgenti.