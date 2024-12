Auto fuori strada lungo la provinciale tra Staffoli e il bivio per Pietrabbondante, illesa la conducente

Un’automobile è uscita di strada, questa mattina presto, lungo la provinciale che da Agnone scende verso la fondovalle. L’incidente in prossimità di località Staffoli, nei pressi del bivio per Pietrabbondante. Il mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla presenza di ghiaccio sulla carreggiata, ha perso aderenza ed è finito nella scarpata a bordo strada. La donna al volante non ha subito traumi né riportato ferite. L’auto tuttavia non è marciante e sarà rimossa appena nelle condizioni di tempo, ma nella posizione in cui si trova non arreca intralcio alla circolazione né rappresenta un pericolo per gli altri veicoli in transito.

