Un’automobile è uscita di strada, per cause ancora da accertare, sulla provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli, all’altezza della partenza del percorso escursionistico per Selva Grande. Sul posto si è recato l’equipaggio del 118 partito dal distretto sanitario di Castiglione. L’auto è finita al di sotto della scarpata. La persona alla guida sarebbe rimasta ferita lievemente.

foto di repertorio