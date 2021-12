Auto in fiamme a Castiglione Messer Marino, Vigili del fuoco di Agnone mettono in sicurezza le tubature del gas

Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, per cause in fase di accertamento da parte dei tencini, si è incendiata una autovettura nel Comune di Castiglione Messer Marino; la sala operativa 115 di Chieti, allertata dai Carabinieri della locale stazione, ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Agnone, la prima squadra che poteva intervenire sul sinistro nel minor tempo possibile.



L’incendio, in via Silone, è stato spento dai Vigili del Fuoco di Agnone che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza una tubazione del gas metano interessata dalle fiamme. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Ivan Sammarone. Il rogo, in base alle prime indiscrezioni circolate, potrebbe essere di matrice dolosa, considerate anche le temperature molto basse raggiunte nel corso della notte che non avrebbero favorito un innesco accidentale. Il veicolo, intanto, è stato posto sotto sequestro.