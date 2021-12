Nevica sul comprensorio montano del Vastese e dell’Alto Molise. Imbiancate le maggiori arterie di collegamento. La raccomandazione è di mettersi in auto solo in caso di effettiva necessità e di avere in dotazione pneumatici da neve o in alternativa catene da neve a bordo, ma solo se si è in grado di montarle all’occorrenza.

