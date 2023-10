Auto rubata nel Vastese, intercettata in Molise: ladro in manette, è un pregiudicato pugliese

L’ottima sinergia tra il Commissariato di Vasto e quello di Termoli ha permesso di portare a termine un arresto per furto di autovettura. Nei giorni scorsi, proprio a Vasto, è stata rubata una autovettura lasciata in sosta lungo una pubblica via. Il proprietario del veicolo, una Fiat 500 X, resosi conto di aver subito il furto, ha immediatamente contattato il 113 denunciando telefonicamente l’accaduto. Proprio la tempestività della telefonata, praticamente nell’immediatezza del furto, ha permesso alla Polizia di far scattare in pochi minuti il piano di ricerche e controllo del territorio.

L’autovettura, grazie alla sinergia tra gli agenti del Commissariato di Vasto e quelli di Termoli, è stata monitorata nel suo transito verso sud, presumibilmente diretta in Puglia, e all’altezza della città adriatica molisana è stata intercettata e bloccata da una pattuglia della Polizia. Fermato il veicolo, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del pregiudicato pugliese considerato l’autore materiale del furto. Il veicolo, dopo le formalità di rito, è stato riconsegnato al legittimo proprietario nel Vastese.