Furti in abitazione: rafforzati i controlli, ma la Prefettura batte sulla “sicurezza partecipata”

Nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Chieti, si è tenuto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Mario Della Cioppa, alla presenza del Questore, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Provincia e del Sindaco di Chieti.

Per quanto riguarda il punto relativo all’ordine e sicurezza pubblica nei territori di Lanciano e Mozzagrogna, scenario negli ultimi mesi di numerosi furti in abitazione , il Comitato ha ritenuto di coinvolgere i rispettivi Sindaci nella disamina, in modo da poter avere contezza dell’impatto che tali crimini abbiano avuto sulla reale percezione di sicurezza tra i cittadini residenti nelle zone periferiche maggiormente colpite dal fenomeno.

L’analisi del fenomeno è stata l’occasione per delineare il perimetro entro il quale può essere fornito dai cittadini un contributo nella cosiddetta “ sicurezza partecipata ” ed a tal riguardo, le Forze di Polizia hanno assicurato un’implementazione dei servizi di sicurezza e ordine pubblico, anche con azioni coordinate Polizia di Stato-Arma dei Carabinieri, allo scopo di incidere anche sull’aspetto percettivo della sicurezza da parte della cittadinanza, richiedendo al Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanciano ed alla Compagnia dei Carabinieri di competenza di assicurare dirette interlocuzioni con la stessa per gli aspetti legati alla “polizia di prossimità”, mentre nell’ottica della partecipazione della collettività alla cosa pubblica il Prefetto ha evidenziato l’utilità del cosiddetto controllo di vicinato oltre alla implementazione delle misure di sicurezza passive adottate dai residenti.