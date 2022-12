Auto si ribalta, salvo il conducente: area messa in sicurezza dai Vigili del fuoco

Ribaltamento di un’autovettura, questa mattina, sulla SS645 al KM 8.700 nel comprensorio tra i Comuni di Campodipietra e Toro, in provincia di Campobasso. Per gli accertamenti sulle reali cause dell’incidente è intervenuto il personale del Nucleo radio mobile dei Carabinieri. Fortunatamente salvo il conducente, sottoposto alle cure da parte del personale medico del 118. Una squadra di vigili del fuoco da Campobasso è intervenuta per operazioni di messa in sicurezza dell’area.

