Auto sospetta in fuga verso il Casertano, Carabinieri in azione

Anche nel corso di questo fine settimana sono state battute diverse zone isolate e le principali arterie stradali della giurisdizione della Carabinieri della Compagnia di Bojano, sia il versante “Trignina” e quindi Trivento, Salcito e comuni limitrofi, che l’area posta a confine con la provincia di Benevento, ovvero i territori dei comuni di Cercemaggiore, Sepino, San Giuliano del Sannio.

Nel corso di un posto di controllo è stata notata un’autovettura di grossa cilindrata, di colore scuro, che era stata segnalata alla Centrale Operativa anche da alcuni residenti, per la quale sono in corso una serie di accertamenti e la ricostruzione dell’intero percorso di fuga che porta all’hinterland casertano.

Il monito da Via Croce è quello di una sempre più proficua sinergia tra cittadino e FF.OO. che si sostanzia nelle segnalazioni al 112 NUE, sia per quanto riguarda episodi di illegalità, sia per informazioni su persone e mezzi sospetti che sono tanto utili quando fatte con tempestività, senza tralasciare l’attivazione dei sistemi di difesa passiva, per chi ne è in possesso, sempre più spesso lasciati spenti nella considerazione che il lasso temporale di assenza da casa è esiguo.