Furti in aziende agricole, i Carabinieri recuperano trattore e attrezzi da lavoro

Amaro risveglio per i proprietari di una azienda avicola sita in agro del comune di Vinchiaturo che una volta nel capannone agricolo si accorgevano che era stato rubato il trattore, il relativo carrello appendice ed alcuni attrezzi agricoli, tra i quali una saldatrice. Come se non fosse bastato, probabilmente complice il maltempo del fine settimana, i malfattori avevano sguainato anche alcune centinaia di metri di cavi di rame che servivano l’impianto fotovoltaico dell’azienda.

Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, che dopo i preliminari accertamenti sul posto, ha deciso di seguire le tracce lasciate dagli pneumatici del mezzo agricolo, al fine di individuare la via di fuga ed eventuali telecamere sul percorso. Dopo alcune centinaia di metri dal capannone, invece, i Carabinieri trovano il trattore e l’intera refurtiva, forse lasciato imboscato per un eventuale successivo recupero.