Auto tedesca mai immatricolata in Italia, scatta in sequestro

Nella giornata di mercoledì scorso, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Campobasso e di Bojano, con l’ausilio di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine San Severo, nel corso del quale si è proceduto all’identificazione di circa 200 persone, di cui alcune gravate da precedenti di polizia, controllando anche un centinaio di veicoli e circa dieci esercizi commerciali. Durante i controlli a Bojano, è stata sequestrata un’auto di grossa cilindrata di marca tedesca, condotta da cittadino italiano, che non era mai stata reimmatricolata in Italia.

Particolare attenzione è stato posta anche ai luoghi di ritrovo dei giovani, per verificare il rispetto delle misure stabilite per l’emergenza sanitaria in atto e per sensibilizzare gli avventori e i titolari di esercizi commerciali sul corretto uso dei dispositivi di protezione e sulla necessità di evitare assembramenti nonché di rispettare le modalità stabilite per le attività degli esercizi di ristorazione dal nuovo DPCM del 13 ottobre.

I controlli, a carattere interforze, proseguiranno nei prossimi giorni oltre che nei luoghi di abituale ritrovo, anche nei pressi degli Istituti scolastici nonché presso il Terminal Bus e la stazione ferroviaria.