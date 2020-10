Ubriaco urla contro i passanti e minaccia gli agenti, denunciato

È stato denunciato in stato di libertà per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, un cittadino campobassano residente in Germania, che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, urlava in strada proferendo frasi sconnesse all’indirizzo dei parenti presenti, i quali, spaventati, hanno richiesto l’intervento della pattuglia della volante della Polizia. Gli agenti con non poca fatica e dopo aver ricevuto insulti e minacce dall’uomo, sono riusciti con l’ausilio di personale medico a calmare l’uomo e a riportarlo alla ragione.

