Autobotte ribaltata sulla statale: mezzi speciali dei Vigili del fuoco per lo svuotamento della cisterna piena di acido solforico

Nel primo pomeriggio di oggi un mezzo pesante si è ribaltato tra le due Gallerie sulla SS 85 tra Isernia Centro e Isernia Nord. Prima di rimuovere in sicurezza il mezzo, che trasporta acidi non pericolosi, acido solforico, si è ritenuto necessario il preliminare svuotamento della botte.

Sul posto per la messa in sicurezza e il controllo dello scenario sta operando il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia con il proprio Nucleo specializzato ed è previsto nella serata l’arrivo del nucleo VF specializzato in travasi del Comando VF di Bari. Successivamente con l’arrivo da Roma di un mezzo gemello inizieranno le operazioni di travaso.

Ad opera delle Forze dell’Ordine, polizia locale e personale ANAS sono state predisposte deviazioni, poiché per ovvie questioni di sicurezza, il tratto in cui si è verificato il sinistro tra Isernia NORD e Isernia CENTRO è stato interdetto al traffico veicolare.

Il conducente del mezzo è stato trasportato dal 118 in Ospedale per le cure del caso.

Nelle more del ripristino della ordinaria viabilità, per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi:

•Direzione Campobasso/Venafro: uscita a Isernia Nord, viale dei Pentri fino a

rotatoria di fronte al carcere, Viale 3 Marzo (SS 17) fino all’imbocco SS17 var. fino a

rotatoria Rionero Sannitico, SS 652, SS 158 fino a svicolo Montaquila, SS 85.

•Direzione Venafro/Campobasso: SS85 fino al Km 28+100, da lì SS 158, SS652

fino a rotatoria Rionero Sannitico; SS17 var fino a Isernia, Viale 3 Marzo, Viale dei Pentri,

svincolo Isernia Nord, SS17.

Per gli altri mezzi, invece, è stata indicata la viabilità alternativa di seguito riportata:

•Direzione Campobasso/Venafro: uscita Isernia Nord, centro abitato di Isernia,

svincolo Isernia Sud.

•Direzione Venafro/Campobasso: uscita Isernia Sud, centro abitato di Isernia,

svincolo Isernia Nord.