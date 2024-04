Automobilisti positivi a cannabinoidi, cocaina e alcol: la Polizia stradale ritira patenti

Nell’ultima settimana la Polizia di Stato, su tutta la provincia pentra, in particolare sulle strade di maggiore interesse che collegano questo Territorio con il Lazio e la Campania, quali le Strade Statali 85 Venafrana, 17 Appulo Sannitica e 158 Valle del Volturno, ha assicurato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio ed ogni illegalità in genere.

Nella provincia di Isernia sono stati effettuati 53 posti di controllo e sottoposti a verifica 1000 veicoli e 1403 persone di cui 148 con pregiudizi di polizia e sono state contestate 107 infrazioni, tra cui: 3 per omesso uso di cinture di sicurezza, 4 per uso di apparati telefonici alla guida, 15 infrazioni per la circolazione di veicolo non sottoposto a regolare revisione, 1 per mancanza di copertura assicurativa e 16 per velocità non commisurata.

Sono state altresì ritirate 2 patenti e decurtati in totale 34 punti. Sono state ritirate 2 carte di circolazione e sono stati sottoposti a fermo e sequestro amministrativo 2 veicoli.

Inoltre, durante i servizi svolti per il contrasto alla guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, i poliziotti della Questura di Isernia e della Sezione Polizia Stradale hanno sottoposto gli automobilisti ad etilometro e precursore per sostanze stupefacenti ed hanno trovato 2 automobilisti positivi ad alcol, uno con un tasso alcolemico di 0,87 g/l e l’altro di 1,68 g/l, e 2 automobilisti entrambi positivi a cannabinoidi e cocaina, tutti nel centro cittadino di Isernia.