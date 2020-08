Avis di Castiglione: dieci anni di donazioni, il grazie della Di Palma

«Oggi per la comunità di donatori Avis è un giorno di festa: 10 anni di solidarietà e amore incondizionato per il prossimo. Scommessa vinta per Castiglione Messer Marino e per tutti i Comuni dell’Alto Vastese. A voi donatori, a Pasquale Colamartino, a Sergio Di Tizio, a Paolo Moretti a Fioravante Di Giovanni, al consiglio direttivo dell’Avis, a Eugenia Di Primio e al personale Avis Pescara, ad Anna Giulia e al servizio di chiamata, a Gabriella Ottaviano, ai medici e infermieri del Centro di raccolta di Vasto e alle infermiere del distretto sanitario Silvana e Paola il mio grazie personale».

Sono le parole della pediatra Silvana Di Palma, presidente provinciale dell’Avis, che questa mattina, presso i locali del distretto sanitario di Castiglione Messer Marino, ha celebrato in forma ridotta e nel rispetto delle norme anti contagio, i dieci anni di attività dell’associazione di donatori di sangue. Ha preso parte alla sobria manifestazione anche il sindaco Felice Magnacca accompagnato dalla Polizia municipale.