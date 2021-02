AVVISO AI LETTORI – L’Eco potenzia e aggiorna i sistemi: potrebbero verificarsi lievi problemi tecnici

MESSAGGIO AI LETTORI:

Abbiamo trasferito il dominio della nostra testata giornalistica on line, potenziandola; si stanno allineando i sistemi e questo comporta dei tempi tecnici di aggiornamento. In queste ore, dunque, potrebbero esserci dei problemi nel raggiungere l’Eco dai vari dispositivi. Problemi, tuttavia, già in via di soluzione. Ci scusiamo per l’inconveniente. Continuate a seguirci numerosi! Grazie!

Sostieni l’Eco on line con una donazione, abbonati ai contenuti riservati, bastano pochi euro! CLICCA QUI