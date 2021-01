Avviso conclusione indagini, Monaco: «Estraneo alle contestazioni»

«Nel rispetto degli accertamenti giudiziari in corso, rassicuro gli amici di essere estraneo alle contestazioni riportate dai media. I mie avvocati stanno lavorando per chiarire al più presto la mia posizione. Di più non mi sento di dire, certo che comprenderete il mio stato d’animo del momento».

Così Alessio Monaco, sindaco di Rosello ed ex consigliere regionale, a commento di alcuni articoli di giudiziaria pubblicati nelle edizioni di oggi da alcuni organi di stampa abruzzese. L’esponente politico abruzzese sembra essere coinvolto in una inchiesta, insieme ad un consigliere regionale in carica del centrodestra, in merito ad un presunto caso di voto di scambio: un incarico in ambito regionale nel settore della sanità o dell’urbanistica, incarico peraltro mai assegnato, promesso in cambio appunto di un pacchetto di voti. Secondo le notizie pubblicate ci sarebbero alcune intercettazioni ambientali che proverebbero l’accordo elettorale posto in essere con un terzo esponente politico abruzzese. L’inchiesta si è chiusa con l’avviso di conclusione delle indagini notificato ai tre indagati.