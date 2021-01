Nozze d’oro per Camine Masciotra e Linetta Marcovecchio di Agnone

Il 10 gennaio è una data speciale per Carmine Masciotra e Linetta Marcovecchio di Agnone che si unirono in matrimonio nella chiesa di Sant’Antonio 50 anni fa. Una unione inossidabile per i due sposi che hanno avuto una vita piena di sacrifici ma anche di gioie. E gli auguri a Carmine e Linetta arrivano dai loro figli.

Carmine e Linetta nel giorno del matrimonio

“Cari mamma e papà, instancabili lavoratori, avete creato una famiglia numerosa (7 figli) e tanto unita, siete il nostro orgoglio, il nostro esempio di amore e rispetto. Tante volte la vita vi ha messo a dura prova, ma siete stati sempre forti e uniti per superare ogni avversità! Vi amiamo moltissimo. Per questo importante traguardo raggiunto volevano festeggiare insieme a voi ma purtroppo il periodo non permette, vi siamo vicini virtualmente con tutto l’amore possibile”.

A firmare gli auguri i figli Nicola, Lucio, Peppino, Donatella, Angela, Paola e Armando con le nuore, i generi e i nove adorati nipoti.