Babbi Natale in azione nelle scuole di Agnone e nella residenza anziani di Poggio Sannita

Un piccolo esercito di Babbi Natale è entrato in azione, in questi giorni di festa, per donare un sorriso e un piccolo regalo agli alunni della scuola di Via Pietro Micca ad Agnone e nella casa di riposo di Poggio Sannita. Non solo una visita per portare doni, insomma, ma una vera e propria animazione musicale che è riuscita a coinvolgere gli anziani ospiti della Rsa di Poggio e anche i piccoli alunni agnonesi. Gli ospiti della casa di riposo hanno preso parte attiva al simpatico siparietto, cantando delle canzoni natalizie, ma anche di altro genere, insieme alle Babbo Natale intervenute. Un momento di gioia e spensieratezza che probabilmente è stato il regalo più apprezzato dagli anziani.