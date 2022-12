Tentano di rubare la “Coppa del Mondo”, ladri messi in fuga dai Carabinieri

La Coppa del Mondo di calcio è ormai volata dal Qatar in Argentina. Ma non avrebbe mai potuto fare questo viaggio se un paio d’anni fa fossero riusciti nella loro impresa i ladri che tentarono di rubare la Coppa a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, nella ditta specializzata che l’ha ideata e ancora oggi la restaura. Qualcuno notò movimenti e chiamò i Carabinieri, il cui arrivo mise in fuga i ladri, che pure avevano già fatto in tempo a tagliare i fili dell’allarme. Così il trofeo – invece di sparire in qualche luogo nascosto – può sfilare tra i tifosi argentini, pronto a essere rimesso in gioco per far sognare ancora tutto il mondo.

