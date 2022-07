Bagnoli del Trigno: convegno e targa commemorativa del dottor Carlo J. De Luca

Mercoledì 20 luglio alle ore 18 si terrà a Bagnoli del Trigno la presentazione di una targa in ricordo del Dr. Carlo J. De Luca, ricercatore, ingegnere biomedico ed esperto di elettromiografia e biomeccanica. L’evento si terrà in Via C. Battisti, 91 davanti la casa in cui nacque nell’ottobre 1943.

L’Iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “Gruppo di Volontariato Bagnolesi” con la collaborazione del Comune di Bagnoli del Trigno; durante la serata ci saranno vari interventi, dopo i saluti del Sindaco di Bagnoli del Trigno, il presidente dell’Associazione organizzatrice e il referente del Gruppo in Roma, Federico Ialungo, studente dell’Università La Sapienza, illustreranno la biografia, le opere e l’attaccamento di De Luca alla sua terra natia.