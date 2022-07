Bagnoli del Trigno ricorda l’opera dell’ingegnere biomedico Carlo De Luca

Una targa in ricordo dottori Carlo J. De Luca ricercatore, ingegnere biomedico ed esperto di elettromiografia e biomeccanica. E’ quella che sarà scoperta mercoledì 20 luglio a Bagnoli del Trigno in via Cesare Battista davanti la casa in cui nacque nell’ottobre 1943 il professionista di origini molisane. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “Gruppo di Volontariato Bagnolesi” con la collaborazione del Comune di Bagnoli del Trigno. Durante la serata previsti vari interventi. Interverranno il sindaco di Bagnoli del Trigno, Giancarlo Ianiero, il presidente dell’Associazione organizzatrice e il referente del Gruppo in Roma, Federico Ialungo, studente dell’Università La Sapienza, che illustrerà la biografia, le opere e l’attaccamento di De Luca alla sua terra natia.

