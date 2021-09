“Baiano in versi tra l’eremo e il cielo”, solito successo per Tiberio La Rocca

Nuovo successo per Tiberio La Rocca, poeta nato a Poggio Sannita. Nei giorni scorsi si è tenuta a Baiano, in provincia di Avellino, la cerimonia di premiazione del concorso “Baiano in versi tra l’eremo e il cielo“. Con la poesia “Sarà il tempo” Tiberio La Rocca si è classificato al primo posto. «Un ulteriore successo che mi gratifica e che porta un po’ di sereno in questo tempo difficile che stiamo vivendo; ora mi attende la cerimonia di premiazione del premio Histonium dove sono risultato vincitore con una raccolta di poesie dedicata al brutto periodo che stiamo attraversando da oltre un anno. La raccolta sarà pubblicata e presentata a Poggio Sannita nel periodo natalizio».

