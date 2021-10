Bambina scomparsa da scuola, scattano le ricerche: unità cinofile molecolari in azione

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato per la ricerca di una bambina scomparsa nell’agro di Cerro a Volturno frazione Foresta. Dalle prime indicazioni la bambina di anni tredici si sarebbe allontanata da scuola facendo perdere le sue tracce. Squadre del Soccorso Alpino sono dalle prime ore del pomeriggio sul posto per pianificare le operazioni di ricerca. Sul posto anche una unità cinofila molecolare del CNSAS. In arrivo, su richiesta del Soccorso Alpino, anche un elicottero dell’11mo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara che, una volta preso a bordo tecnici del CNSAS sul posto, procederà ad una ricognizione aerea della zona.

