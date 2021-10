Bambina scomparsa, ritrovata da una squadra del Soccorso Alpino: sta bene

La bambina scomparsa è stata appena ritrovata da una squadra del Soccorso Alpino. Le sue condizioni appaiono buone. I tecnici del CNSAS la hanno affidata alle cure dei sanitari della postazione territoriale del 118 di Cerro a Volturno che nel frattempo era giunta nel punto indicato dal CNSAS. Sul posto, ed hanno partecipato alle ricerche, anche i Carabinieri della compagnia di Venafro, e della stazione di Castel San Vincenzo, i Carabinieri forestali dei comandi stazione di Forli del Sannio, Venafro, Colli a Volturno, Pizzone, e i vigili del fuoco di Isernia.

La bambina è stata ritrovata in una radura in un bosco a monte della frazione Foresta ad una distanza di circa due chilometri dal centro abitato, in una zona particolarmente impervia.