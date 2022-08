Banda dedita a furti in abitazioni intercettata dalla Volante della Polizia

Nel corso di specifici servizi di controllo del territorio posti in essere da personale della Polizia di Stato di Campobasso, nella tarda serata del 14 agosto u.s., un equipaggio della locale Squadra Mobile, unitamente a due equipaggi della Squadra Volante, intercettavano nelle vie di Campobasso un’autovettura Audi A6 che procedeva a fortissima velocità, dando inizio ad un inseguimento che si concludeva alla periferia del capoluogo, con l’auto che a causa dell’altissima velocità purtroppo sfuggiva agli operatori. Nell’immediato venivano predisposti numerosi posti di blocco che davano esito negativo. Da risultanze investigative l’auto inseguita è risultata essere in uso a soggetti pluripregiudicati dediti a furti in abitazione.

Correlati