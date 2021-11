Banda di ladri intercettata dai Carabinieri: quattro pugliesi denunciati

Si preparavano a una nottata di furti di autovetture o in abitazione, ma sono stati bloccati dai Carabinieri prima che potessero colpire. Tre uomini e una donna, tutti di origine pugliese e con alle spalle precedenti penali per furti di veicoli, sono stati denunciati a piede libero dai militari della sezione Radiomobile della compagnia di Chieti. Il quartetto è stato notato dai Carabinieri aggirarsi con fare sospetto a Francavilla al Mare, lungo viale Alcione, a bordo di una Fiat Punto. A quel punto, l’automobilista e i passeggeri sono stati sottoposti a perquisizione e i Carabinieri hanno sequestrato diversi arnesi e grimaldelli da scasso modificati, una centralina Magneti Marelli per auto con due prese collegate con filo elettrico, un lettore di codici elettronici, un telecomando per auto di colore nero e varie chiavi inglesi di diversa misura. Nei confronti dei quattro indagati sono scattate le accuse di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

