Sparo accidentale durante una braccata, cacciatore ferito ad un polpaccio: indaga l’Arma

Uno sparo accidentale dal proprio fucile da caccia. Così si sarebbe ferito un cacciatore di 71 anni di Cepagatti, in provincia di Pescara, mentre era intento a praticare l’attività venatoria sul territorio di Carpineto della Nora. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo stesse partecipando ad una battuta al cinghiale. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri un colpo sarebbe partito inavvertitamente, pare proprio dall’arma utilizzata dallo stesso cacciatore. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e l’eliambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. Le indagini vanno avanti nel tentativo di capire con esattezza da quale arma sia partito il colpo.

foto di repertorio