Bando apicoltura: sul piatto dieci milioni di euro

C’è tempo sino al 20 settembre per presentare domanda al bando per l’accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022. A disposizione ci sono 10 milioni di euro per Enti pubblici e privati e per associazioni d’imprese. Tra gli obiettivi: la difesa dell’apicoltura e dell’ape dalle patologie e dagli inquinanti, il miglioramento dei mieli e la valorizzazione della produzione nazionale. «Il futuro della nostra agricoltura e dell’ambiente passa dalla tutela delle api». Ne dà notizia Giuseppe L’Abbate, già sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

