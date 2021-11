Bando deserto, a nessuno interessa la gestione dello Chalet Belsito

Lo storico Chalet Belsito non interessa a nessuno. Il luogo cult di intere generazioni a cavallo tra anni ’80 e ’90, cuore pulsante della movida nei periodi estivi con serate danzanti e concerti, nonché meta di sportivi grazie alla presenza del palasport, campi da tennis e piscina indoor, resterà desolatamente chiuso. Il bando emanato dal Comune di Agnone, proprietario della struttura, infatti è andato deserto. Nessuna offerta è arrivata a Palazzo Verdi che aveva fissato i termini di locazione entro il 26 ottobre scorso. Per affittare i locali di 126 metri quadri con un’area di pertinenza di circa 700 metri quadri, sarebbero bastati 400 euro al mese per sei anni. Eppure nonostante la somma, non certo esosa, nessuno ha manifestato la volontà di investire sulla proposta messa sul tavolo che avrebbe potuto offrire lavoro a diversi giovani.

Nel periodo di picco dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, lo Chalet Belsito è stato impiegato dal Comune come centro – tamponi malgrado la sua naturale veste resta quella di un punto di aggregazione dove poter trascorrere ore di divertimento e relax anche per i più piccoli con la presenza di un parco avventura realizzato con il contributo di un privato. Nel frattempo la giunta Saia fa sapere che il bando sarà riproposto a breve con la speranza che qualcuno possa rispondere per rianimare un’area da sempre cara agli agnonesi i quali tuttavia sembrano mostrare forte apatia e disinteresse in merito a spirito di iniziativa commerciale.