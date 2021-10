Bar senza apparecchiature per misurazione del tasso alcolico, sanzione da 1400 euro

Nel corso del week-end, è stato impiegato, dai Carabinieri della compagnia di Bojano, personale del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Campobasso per il concorso in controlli ad attività di vendita bevande e somministrazione alimenti. Un “bar” del centro, all’esito del controllo, è stato oggetto di sanzioni da un lato per la mancanza dell’apparecchiatura che consente la misurazione del tasso alcolico, stante l’apertura dell’esercizio oltre la mezzanotte (infrazione che è costata 1.400 euro) e dall’altro per la carenza di alcune licenze previste per l’attività in essere.

Correlati