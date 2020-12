Baracca in fiamme: i Vigili del fuoco mettono in sicurezza bombole di propano

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è stata impegnata nella tarda serata di ieri per domare l’incendio di una baracca a Campomarino. Il manufatto è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora in via di accertamento da parte delle autorità. I Vigili del fuoco hanno circoscritto l’area ed evitato il peggio recuperando, prima che fossero raggiunte dalle fiamme, alcune bombole di propano. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche una pattuglia dei Carabinieri di Campomarino.

