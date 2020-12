Beccaccia impigliata in un rovo salvata da un cacciatore (IL VIDEO)

La lealtà e il rispetto per la selvaggina sono sempre al primo posto per i cacciatori. E lo dimostra, ammesso che ce ne fosse ancora bisogno, quanto accaduto nei giorni scorsi sul territorio comunale di Vasto (CH).

Un cacciatore del posto, Cesare Monteferrante, stava facendo due passi sotto casa in località Montevecchio e ha notato, impigliata in un rovo, un esemplare di beccaccia. L’animale sarebbe probabilmente morto di fame o predato da qualche volpe o gatto di passaggio. La sua fortuna, per un paradosso solo apparente, è stata quella di incontrare un cacciatore. L’uomo l’ha infatti liberata delicatamente dal rovo che la teneva impigliata e l’ha libera in natura dopo essersi sincerato che stesse bene.

Francesco Bottone

tel: 3282757011