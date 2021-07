Bee Natural Festival 2021 – Dieci, cento, mille api… a Montebello di Bertona

Le api sono tante, come tanti sono i fiori che contano su di loro per essere impollinati e riprodursi. Ci sono le api da miele, i bombi, le osmie e tante altre. Sono insetti sociali, gregari o solitari e tutti insieme garantiscono la conservazione della biodiversità. Questi insetti hanno dunque un grande ruolo ecologico. Quello che li minaccia è un pericolo per tutte le forme di vita, compreso l’uomo, che deve loro oltre un terzo del suo cibo. Conoscere questi organismi e individuare le minacce che ne mettono a rischio la sopravvivenza è il tema della edizione 2021 del Bee Natural Festival, che si svolgerà dal 6 all’8 agosto presso il BeeOdiversity Park di Montebello di Bertona (PE) nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

PROGRAMMA – 6 AGOSTO ore 16

Presentazione programma del festival ed intervento delle autorità

Il Progetto Domus mellifera: un’opportunità per creare una nuova consapevolezza del rispetto e della tutela

della biodiversità – Nicola Tormen, WBA

L’apicoltura bee friendly può insegnare qualcosa a quella professionale. Vi sveliamo i segreti

Marco Valentini, Bioapi

7 AGOSTO

10.00 Esperienze di apicoltura naturale – laboratori in apiario a cura di Paolo Fontana, Marco Valentini e

Valeria Malagnini (durata 3 ore – 45 posti)

10.00 Biobliz con i ricercatori delle università dell’Aquila, Pisa, Firenze e del CREA di Bologna

(durata 3 ore – 50 posti)

15.00 Biobliz con i ricercatori delle università dell’Aquila, Pisa, Firenze e del CREA di Bologna

(durata 3 ore – 50 posti)

15.00

Ma le api in natura, quando non vivono nelle arnie, dove vivono? E come vivono? – Un’introduzione alle

lunghe ricerche di T.D. Seeley – Luca Vitali, Edizioni Montaonda

In search of wild Apis – Joann Sy, Pollinis

Resilient Bee Project – Adelaide Valentini e Danny Clerici, RBP

Restituiamo la api alla natura selvaggia – Resilient Bee Game

8 AGOSTO

09.00 Seguendo le api selvatiche. Mettiamo in pratica la tecnica di caccia alle api descritta da T. D. Seeley

laboratorio a cura di Luca Vitali (durata 6 ore – 15 posti)

09.30 Convegno “Tante api, una tutela” – Moderatore Marco Valentini

Alberi senza patria – Fernando di Fabrizio, Riserva Lago di Penne

10, 100, 1000 api – Marino Quaranta e Laura Bortolotti, CREA

La tutela degli apoidei non è un “gioco da ragazzi” – Paolo Fontana, FEM/WBA

Pantelleria: l’isola delle api – Valeria Malagnini, FEM

Relazione sul biobliz – Simone Fattorini, Università dell’Aquila / Leonardo Dapporto, Università di Firenze

Laboratorio Appenino – Mario Marano Viola, Mountain wilderness

Public, Pollinators + Protection – Joann Sy, Pollinis

Managing wild bees for conservation and pollination purposes – Antonio Felicioli, Università di Pisa

Verso una protezione integrata di api ed altri impollinatori a 360 gradi – Riccardo Jannoni, Apimondia



Per i bambini:

Venerdì 6

16.00 Fiabe d’api – racconti per bambini dai 3 anni in su

Sabato 7

10.00 Biobliz per bambini dai 6 anni in su

10.00 Spazio Montessori – Attività sensoriali dell’Educazione Cosmica per bambini dai 3 ai 6 anni

16.00 Spazio Montessori – Educazione Cosmica: laboratorio di arte e conoscenza sul mondo delle api per

bambini dai 3 anni in su

Domenica 8

10.00 Costruiamo un hotel per le api solitarie per bambini dai 3 anni in su

(20 posti disponibili per tutti gli eventi per bambini)