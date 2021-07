Cinghiali, il ministro Patuanelli: «E’ ora di cambiare le norme nazionali per affrontare l’emergenza»

«Credo che le Regioni abbiano già molti strumenti per affrontare il problema cinghiali. E’ un problema complesso, che prevede anche un rapporto con gli ambientalisti e animalisti e quindi qualche voltale Regioni hanno difficoltà a fare delle scelte che posso sembrare impopolari. Oggi però il tema della fauna selvatica e degli ungulati in particolare è diventata una emergenza che riguarda la sicurezza delle persone e non più solo i danni all’agricoltura. E quindi credo che sia il momento di intervenire e che finalmente le norme nazionali vengano riviste proprio in funzione dell’emergenza che c’è».

Così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ieri a Vasto, intervistato dal giornalista Giuseppe Ritucci.

