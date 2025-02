Benelli vince l’Assoarmieri Award 2025 in quattro categorie

Come ogni anno, Benelli ha partecipato alla fiera EOS Show, la fiera dedicata alla caccia, al tiro sportivo e alle discipline outdoor.

Una manifestazione a cui hanno preso parte oltre 40.000 visitatori e dove c’è stata la possibilità di incontrare tutti gli appassionati cacciatori e tiratori e di presentare le tantissime novità legate sia al mondo del liscio che al mondo del rigato.

Durante la fiera si é svolta la quinta edizione dell’Assoarmieri Award, premio annuale indetto da Assoarmieri in collaborazione con Armi & Tiro. Tramite un sondaggio effettuato nelle scorse settimane, migliaia di appassionati, tiratori, cacciatori e collezionisti hanno potuto votare i migliori prodotti nelle diverse categorie in gara.

L’esito delle premiazioni ha visto Benelli aggiudicarsi il premio Assoarmieri Award 2025 in ben quattro diverse categorie.

Per la categoria MIGLIOR FUCILE DA CACCIA A CANNA LISCIA il riconoscimento é andato al fucile più tecnologico di Benelli: il Raffaello Be Diamond A.I. BE.S.T. Questo semiautomatico in calibro 12 detiene il maggior numero di innovazioni toccando l’apice con l’introduzione dell’esclusiva tecnologia Benelli Advanced Impact.

Passando al rigato, é stata premiata la Benelli Lupo BE.S.T. Wood come MIGLIOR CARABINA DA CACCIA, distinguendosi per la sua precisione sub-M.O.A. su 3 colpi sparati a 100 yard, assoluta modularità e dal design esteticamente ricercato.

Le premiazioni hanno visto primeggiare la Lupo HPR BE.S.T. come MIGLIOR CARABINA DA TIRO con il suo 0.75 M.O.A. su 5 colpi sparati a 100 yard in ogni condizione atmosferica. Grazie a un sistema integrato di precisione composto dalla perfetta unione di scatola di otturazione in acciaio rigido, carcassa in alluminio a chassis e insieme canna-azione garantisce assoluta rigidezza strutturale dell’arma ed eccellente precisione.

Infine il premio per il MIGLIOR FUCILE A POMPA ed é andato al Supernova un’arma solida, affidabile e funzionale, progettata per garantire al tiratore il massimo comfort e una presa rapida, con un’elevata possibilità di personalizzazione.

