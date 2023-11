Benemerenze Figc, consegnati i premi del calcio di base: Fernando Sica tra i premiati da Gravina

Questa mattina, presso l’Holiday Inn Rome Eur Parco Dei Medici, si è tenuta la cerimonia 2023 delle Benemerenze, i premi per club e dirigenti di lunga militanza del calcio di base. Alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, del presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete e del presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci, sono state consegnate complessivamente 269 onorificenze: di queste, sessanta per club e dirigenti delle giovanili, come per il caso dell’Olympia Agnonese. Ad essere premiato, infatti, è stato il dirigente e responsabile del settore giovanili, Fernando Sica, proprio in ragione degli oltre venti anni di dirigenza dedicata al mondo del calcio e al settore giovanile.

«È una ricorrenza che premia il volontariato, l’impegno e la passione della base del calcio italiano – ha commentato il presidente della FIGC Gabriele Gravina -. È un’attività attività ispirata ai valori fondanti del nostro sport e che esalta le ragioni del nostro essere Comunità Sportiva. È un riconoscimento di cui essere orgogliosi perché la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e Scolastico, a lavoro volta, sono orgogliosi voi».

Premi speciali sono stati invece consegnati ad Antonio Cosentino, Gianni Rivera e Massimo Giacomini per i rispettivi ruoli svolti nelle istituzioni calcistiche e il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci ha poi aggiunto: «Oggi festeggiamo il motore di tutto il calcio italiano, le persone come voi che vivono per crescere i giovani con dedizione e spirito volontaristico».

Mentre il presidente della LND Giancarlo Abete ha chiuso la serie d’interventi: «Questa cerimonia celebra la dimensione del calcio della Lega Nazionale Dilettanti, il calcio dei 7.900 comuni, del tessuto connettivo dell’Italia di provincia, il calcio del territorio con la sua forte identità».

Grande soddisfazione in casa Olympia per il bel traguardo raggiunto dal dirigente Sica, «da anni impegnato nella crescita sportiva e sociale dei ragazzi e di tutta la società». Piena soddisfazione espressa a caldo dallo stesso Sica, che con commozione ha voluto ringraziare «la Figc regionale e provinciale nella figura del presidente Di Cristinzi, che mi hanno sempre stimato e incoraggiato ad andare avanti». Il grazie di Sica è andato anche alla società agnonese «con tutti i suoi presidenti e dirigenti che mi hanno dato sempre piena fiducia» e la sua amata famiglia «che mi ha permesso di dedicare tanto tempo alla gloriosa Olympia Agnonese».