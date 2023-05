Benessere, salute e sicurezza in azienda: l’impegno di Stellantis per i suoi dipendenti

Oltre centoventi persone hanno partecipato al convegno #WeAllCare organizzato da Stellantis Italia e AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) presso lo stabilimento di Atessa che produce veicoli commerciali per vari brand del Gruppo. All’evento, focalizzato sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno partecipato RSPP, HSE Manager e Dirigenti d’azienda che hanno affrontato tematiche legate all’innovazione e al coinvolgimento attivo delle persone per accrescere e diffondere la Cultura della Sicurezza.

L’iniziativa fa parte dei #WeAllCare Days promossi da Stellantis a livello globale. Hanno l’obiettivo di sensibilizzare tutti i dipendenti sui temi del benessere, della salute e della sicurezza in azienda.

Garantire che tutti possano lavorare in un ambiente sano, sicuro e in grado di promuovere il benessere delle persone, rappresenta un forte impegno sociale e uno strumento fondamentale per permettere all’azienda di operare in maniera sostenibile. È un modo per dare forma concreta ai valori di Stellantis: vincere insieme e prendersi cura del futuro.

Al centro del piano strategico Dare Forward 2030, infatti, il pilastro “CARE” dimostra l’ambizione di rendere Stellantis un luogo ideale dove lavorare. Per raggiungere questo obiettivo è centrale l’attuazione di azioni volte a migliorare il benessere e la motivazione dei dipendenti.

“È stata una buona occasione per condividere le migliori pratiche in abito sicurezza e benessere messe in pratica dalle varie aziende presenti come Faraone Industrie, Honda Italy, Immersive Factory, Delta Automation, Festo e ovviamente Stellantis.” ha commentato Paolo Accastello, Plant Manager dello stabilimento abruzzese.

“Dobbiamo creare coinvolgimento, empatia per fare in modo che la sicurezza diventi parte integrante del nostro DNA”, il commento di Martin Oviedo, WHS Manager Stellantis Italy.

L’incontro è stato patrocinato da Regione Abruzzo, ASL, INAIL e l’Ordine degli Ingegneri di Chieti. Hanno partecipato, tra gli altri, Daniele D’Amario (Assessore Regionale con delega alle attività produttive), Nicola Negri (Direttore Regionale INAIL Abruzzo), Paolo Accastello, Plant Manager Stellantis Italy Atessa, Nicoletta Verì, Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità, Francesco Santi, Presidente Nazionale AIAS, Massimo Staniscia, Presidente Ordine Ingegneri Chieti, Laura Volpe, Coordinatrice Regionale AIAS Abruzzo, Eugenio Siciliano, Coordinatore Regionale CONTARP INAIL Abruzzo, Alcide Massaro, Direttore SPSAL ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, Martin Oviedo, WHS Manager Stellantis Italy, Corrado Palestini, HSE Manager Fater, Domenico Savino, H&S Manager – Honda Italia, Piero Faraone, Presidente Faraone Industrie, Cecilia De Donno, Key Account Manager Immersive Factory, Salvatore Fedele, CEO – Delta Automation S.r.l, Vittorio Pavone, Account Manager Festo CTE