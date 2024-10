Benvenuta Linda: un fiocco rosa che riempie di gioia la famiglia Vecchiarelli-Upoli, auguri!

Un grande evento ha riempito di gioia le famiglie Vecchiarelli-Upoli: presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma è nata la piccola Linda, per la felicità di mamma Francesca e papà Angelo. Ad Agnone, l’arrivo di Linda è motivo di immensa gioia anche per i nonni Linda, già vice sindaco del Comune altomolisano, e Carmine, dirigente in pensione della Regione Molise.

Particolarmente emozionata è la bisnonna Eulalia, storica titolare di un noto negozio di abbigliamento per bambini nel cuore del paese. Le congratulazioni più affettuose giungono ai neo-genitori, ai nonni, alla bisnonna, agli zii e a tutta la famiglia da parte della redazione de L’Eco online, con un pensiero speciale per chi non c’è più, ma resta vivo nei cuori di tutti.