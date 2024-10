Ambasciatore di Agnone, giovedì il Consiglio assegna l’onorificenza a Giuseppe De Martino

L’annuncio era stato dato, già anticipato dalla stampa, ma ora si fa sul serio: il Consiglio Comunale di Agnone si appresta a conferire l’onorificenza di “Ambasciatore di Agnone” al professor Giuseppe De Martino, figura di spicco della cultura locale. L’annuncio, già anticipato dalla stampa, verrà formalizzato durante la prossima seduta consiliare, convocata dal sindaco Daniele Saia per giovedì 10 ottobre alle ore 18:30. De Martino, per tutti Peppè, unanimemente riconosciuto come il “padre” della cultura folkloristica agnonese, ha dedicato la sua vita alla promozione dei suoni e delle danze della tradizione locale, portandoli ben oltre i confini nazionali grazie ai Dragoni del Molise. Tra le pagine più importanti scritte con il gruppo folk locale, oltre alle trasferte in Canada ed Europa, l’accoglienza a papa Giovanni Paolo II il 19 marzo del 1995. La sua attività come storico presidente del Cenacolo Culturale “Camillo Carlomagno” – che tra le varie iniziative pubblica anche il mensile per l’emigrazione ‘L’Eco dell’Alto Molise’ – lo ha reso un infaticabile promotore della cultura e della vita sociale dell’Alto Molise.

Cresciuto con gli insegnamenti del frate cappuccino, padre Aldo Parente, innumerevoli le proposte che da anni lo vedono protagonista su tutto il territorio. Tra queste impossibili non citare il teatro, con la compagnia le 4C, la Gioventù Francescana e il Presepe Vivente più longevo del Molise che da 63 anni anima la Vigilia di Natale il 24 dicembre dopo la Ndocciata. In passato ha ricoperto anche il ruolo di assessore e vice – sindaco della cittadina delle campane. Con questa onorificenza, l’amministrazione comunale intende riconoscere pubblicamente il suo straordinario contributo alla diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale agnonese, nominandolo “Ambasciatore” del paese.

Oltre alla cerimonia per De Martino, il Consiglio comunale discuterà diversi altri punti all’ordine del giorno, tra cui: la ratifica della delibera di Giunta n. 188 riguardante la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, la determinazione delle aliquote comunali Irpef per il 2025 e l’approvazione del programma di incarichi di consulenza per lo stesso anno. Verranno inoltre discusse la concessione di un terreno alla Curia diocesana di Trivento per la costruzione di una chiesa in Contrada Montagna, l’acquisizione del Palazzetto dello Sport in località “Tiro a Segno”, e la gestione dei beni agro-silvo-pastorali. Infine, sarà valutato il regolamento per l’istituzione degli “Organi e Strutture di Protezione Civile” comunali. La seduta di giovedì sarà dunque un momento di grande significato, non solo per l’assegnazione dell’onorificenza a Giuseppe De Martino, ma anche per le numerose questioni amministrative in discussione.