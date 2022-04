Benvenuta Soraya da parte delle zie, zii e dalle cuginette

Nulla è più bello di una vita che sboccia in un giorno di primavera. Benvenuta Soraya. Per te oggi inizia un bellissimo viaggio chiamato Vita. Ti auguriamo di trovare in questo percorso tanta salute, fortuna, gioia e felicità. Anche da lontano cercheremo di esserti sempre vicino, perché l’amore non ha distanza.

Con amore le zie Tonia e Federica, gli zii Ivano e Feliciano e le cuginette Giada, Marika, Gloria e Carola.

Un augurio speciale anche per i neo genitori Katia e Massimiliano: un bocciolo di rosa si è appena schiuso! Abbiatene cura come solo voi sapete fare. Un abbraccio da lontano.

