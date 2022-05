Bilancio: cade il numero legale, Primiani e Greco (M5S): “Maggioranza in frantumi”

Angelo Primiani e Andrea Greco del M5S

Cade il numero legale e il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone è costretto a rinviare la seduta a martedì 17 maggio. Ieri sera colpo di scena durante i lavori della Legge di stabilità regionale per l’anno 2022. Intorno le 20, quando i lavori della seduta volgevano alle battute finali, in aula è mancato il numero legale per l’abbandono dai banchi di diversi consiglieri della maggioranza tra cui il forzista Armandino D’Egidio. Lapidario il commento dei pentastellati Andrea Greco e Angelo Primiani: “Toma non ha più i numeri per governare”.