Play-off per la D: l’Agnonese a Campodipietra, servirà solo vincere

L’Agnonese a Campodipietra dove si gioca l’accesso alla finale dei play-off per la serie D. Nel pomeriggio i ragazzi di Michele D’Ambrosio e Antonio Dell’Oglio cercheranno di sovvertire ogni pronostico che danno favoriti i padroni di casa. Agli altomolisani servirà solo vincere. In caso di parità al 90’ e dopo i tempi supplementari, infatti a passare il turno sarà il Campodipietra meglio piazzato in classifica durante la regular season. Chi accederà alla finale dovrà vedersela con l’Isernia domenica prossima al ‘Lancellotta’. In merito alla formazione i granata hanno a disposizione tutti gli uomini della rosa a parte il difensore Gentile, squalificato. Negli scontri diretti in campionato le due squadre vantano un successo a testa. Nel girone di andata l’undici del presidente Russo si è imposto al ‘Civitelle’ per 3 a 0, mentre al ritorno il risultato ha visto la vittoria dei campobassani per 2 reti a 1. Tra gli uomini migliori dei due team spiccano gli attaccanti Crescenzo Picozzi (21 gol) per l’Olympia e Carmine Guglielmi (22 reti) del Campodipietra. Il fischio di inizio del match fissato alle ore 15 e affidato al signor Francesco Scarati di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Francesco Marone (Termoli) e Gianluca De Santis (Campobasso). La squadra molisana che accederà alla fase nazionale dei play off sarà attesa dal confronto (andata e ritorno) con la vincente degli spareggi dell’Eccellenza siciliana (girone A) tra Akragas e Don Carlo Misilmeri.

