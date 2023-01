Blackout a Schiavi di Abruzzo: frazione Taverna ancora senza corrente elettrica

Nevica, come sempre in questo periodo, nell’Alto Vastese e a Schiavi di Abruzzo, puntualmente, va via la corrente elettrica. Il blackout c’è stato ieri sera tardi, intorno alle 23.40. Nel corso della notte la corrente è tornata, per poi andare via ancora una volta. La normale erogazione è stata ripristinata solo questa mattina, intorno alle ore 10.

Il problema permane, però, in frazione Taverna, almeno in una parte della contrada, dove ancora in questo momento, a quasi ventiquattro ore dal primo blackout, ci sono famiglie al buio. E senza corrente elettrica non funzionano i riscaldamenti, né i congelatori e gli altri elettrodomestici, non si può produrre acqua calda sanitaria. Si parla dell’arrivo di un gruppo elettrogeno, ma al momento dell’apparecchiatura che dovrebbe ripristinare l’energia elettrica non c’è traccia.