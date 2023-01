Serie D, domenica amara per Vastogirardi e Termoli sconfitte da due laziali

Domenica amarissima per le molisane Vastogirardi e Termoli che incappano in due sconfitte interne. Sul neutro di Venafro per l’indisponibilità del ‘Di Tella’, gli altomolisani cedono nella ripresa al Team Nuova Florida che porta a casa l’intera posta in palio grazie alla doppietta di uno scatenato Sebastiani (54’, 61’). A nulla il gol di Makni (73’) che accorcia le distanze. Al triplice fischio finale del signor Kovacevic passa la formazione romana. Stesso discorso per il Termoli che al ‘Cannarsa’ si arrende al Trastevere. In riva all’Adriatico firma il blitz l’ex Vastese, Alonzi. Il programma del prossimo turno vedrà il Vastogirardi impegnato sul campo della capolista Pineto e il Termoli che farà visita al Porto d’Ascoli.

La nuova classifica: Pineto 46, Senigallia 37, Trastevere 35, Porto d’Ascoli* 31, Albalonga*, Matese 30, Fano 29, Avezzano, Chieti 28, Vastogirardi (-1), Team Florida 26, Sambenedettese (-1) 24, Vastese* 22, Montegiorgio* 21, Roma City 20, Notaresco 17, Termoli 16, Tolentino 14. *una gara in meno