Blutec, procedure vendita entro metà dicembre. Quaresimale: «Nessuna perdita occupazionale»

Via libera del tavolo nazionale del ministero dello Sviluppo economico alla vendita di Blutec, l’azienda che ha un sito produttivo ad Atessa e che opera nel campo della componentistica automotive. Lo rende noto l’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, che nel pomeriggio ha preso parte a Roma al tavolo nazionale da due anni attivato sulla vertenza Blutec che in Italia interessa quattro siti industriali per un totale di oltre mille lavoratori.

«Il dato positivo è che il passaggio di proprietà della Blutec non comporterà contrazioni in termini occupazionali – chiarisce subito l’assessore Quaresimale – e mi sembra questo già un ottimo risultato. Inoltre il tavolo di oggi pomeriggio a Roma ha confermato che l’acquirente sarà il Gruppo Magnetto che assorbirà, per quanto riguarda lo stabilimento di Atessa, tutti e 200 i lavoratori interessati». Secondo quanto emerso dal tavolo del Mise la tempistica prevede la chiusura delle procedure di vendita entro la metà di dicembre.