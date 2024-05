Bocce, alla società Monforte di Campobasso il primo trofeo ‘Vittorio Delli Quadri’ di Agnone

Una vera giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia. E’ quella trascorsa ieri al bocciodromo di Agnone dove si è svolto il primo trofeo dedicato al compianto maestro di scuola elementare Vittorio Delli Quadri. Sedici le squadre in gara per oltre cinquanta atleti provenienti da Campobasso, Frosolone, Isernia, Castelpetroso, Venafro, Vinchiaturo, Ripalimosani e Montenero di Bisaccia.

Nella mattinata le gare di qualificazioni con le finali disputate in serata. Di mezzo l’ottimo pranzo offerto ai partecipanti dai responsabili del circolo culturale San Pio con in testa Raffaele Catolino nella duplice veste di chef e presidente dell’associazione. Tra gli inviati anche il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia e il presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato.

Ad aggiudicarsi il trofeo la società Monforte di Campobasso composta da Antonio Verdone, Giovanni Colitti e Luigi Massimo. In finale i campobassani hanno battuto (10-4) l’ABC Castelpetroso team che tra le fila annovera Gaudenzio Colalillo, Gianfranco Notte, Nicola Fiorelli. Il terzo e quarto posto sono andati all’Avis Campobasso con le due squadre formate da Luca Iacobucci, Andrea Di Cesare, Luca Silvaroli; Alessandro De Castro, Antonio Di Tota, Maurizio Silvaroli. Buona ma sfortunata la prova degli agnonesi Roberto Bianchini, Gianfranco Oriente, Giulio Brunetti, Raffaele Panicone, Mara Di Pietro e Raffaele Catolino, eliminati durante le fasi di qualificazione alla finalissima.

“Complimenti ai partecipanti e ai vincitori ma oggi consentitemi di fare un plauso particolare al circolo San Pio che ha saputo organizzare in maniera impeccabile questa splendida giornata nel nome di un maestro di vita e di scuola quale è stato Vittorio Delli Quadri – le parole del sindaco Saia che insieme al consigliere Mario Petrecca ha partecipato alla cerimonia di premiazione – L’augurio è che questa struttura possa in futuro attirare sempre più persone che intendono praticare lo sport delle bocce e soprattutto stare insieme. Non da ultimo il mio personale abbraccio a Enzo Delli Quadri, persona sensibile e impegnata nel campo del sociale”.

Parole di incoraggiamento anche da parte del presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato che segue con attenzione le attività che si svolgono ad Agnone: “E’ un ottimo impianto che va valorizzato con il coinvolgimento di appassionati, uomini e donne, anche dei centri limitrofi. L’augurio è di tornare presto in questa bella realtà che ripeto può solo continuare a crescere”.