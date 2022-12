Botti illegali, denunciato un marocchino: mezzo quintale di artifici sotto sequestro

Un soggetto di nazionalità marocchina, dedito alla vendita, in forma ambulante, di artifici pirotecnici illegali e illegalmente commercializzati, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza.

Le immediate attività di perquisizione eseguite dai finanzieri sia sull’autovettura in uso al soggetto che presso la sua abitazione, hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa mezzo quintale di artifici pirotecnici, tra cui alcuni tipo “cobra”, che in base ai primi accertamenti risulterebbero non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Al termine delle operazioni, il soggetto è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti. I prodotti sequestrati, se immessi in commercio, avrebbero potuto causare nocumento alla salute e sicurezza pubblica, soprattutto se fossero finiti nelle mani di bambini.