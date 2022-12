Luminarie e abbigliamento contraffatto, maxi sequestro della Finanza nell’Isernino

Continua senza sosta l’opera delle Fiamme gialle isernine a tutela dei cittadini pentri affinché possano trascorrere le festività di fine anno in tutta serenità e sicurezza. Negli ultimi giorni, infatti, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, valorizzando gli esiti di pregressa attività di intelligence opportunamente riscontrata attraverso le risultanze delle banche dati in uso al corpo, pervenivano all’individuazione di un grande emporio del Venafrano, ove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di materiale elettrico, tra cui numerose “luminarie”, ed accessori per l’abbigliamento recanti marchio contraffatto, per oltre 14500 articoli.

La merce sequestrata, che era esposta nel negozio per la commercializzazione e per la grande maggioranza destinata agli “addobbi natalizi”, del valore complessivo di oltre 75.000 euro, presentava marchio “CE” indebitamente apposto o marchi e segni distintivi di note case di moda contraffatti ed era del tutto sprovvista delle informazioni minime previste dalla normativa nazionale e comunitaria a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

Il titolare del magazzino è stato denunciato alla Procura della repubblica di Isernia per i reati di commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.